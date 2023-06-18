В Гяндже и Нафталане устранены последствия затопления

Нестабильная и дождливая погода в стране вызвала нежелательные последствия.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию министерства "112" поступила информация о затоплении частного дома в районе "Ени мехелле" Гянджи из-за проливных дождей.

Прибывшие на место происшествия силы Гянджинского регионального центра МЧС откачали воду и приняли другие соответствующие меры безопасности.

Кроме того, на основании обращения, поступившего на горячую линию МЧС "112", силами Нафталанского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства была откачана вода из зоны затопления в Нафталане и приняты другие соответствующие меры безопасности.