В Баку прогремел взрыв, есть пострадавшие

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в гараже в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в гараже общей площадью 30 кв.м., принадлежащем Велиеву Кямалу Низами оглу 1983 года рождения произошел взрыв с последующим пожаром.

Пожар был потушен пожарными, предотвращено распространение огня в близлежащие строения.

В результате происшествия сгорели воспламеняющиеся конструкции гаража и детали легкового автомобиля марки "Мерседес". Во время пожара пострадали Велиев Кямал Низами оглу 1983 г.р., Шукюров Буньямин Шукюр оглу 1986 г.р., Азизов Ниджат Ильгар оглу 2004 г.р., Шукюров Сардар Буньямин оглу 2013 г.р. и Велиев Мевлют Кямал оглу 2015 г. р.

Пожарные также приняли другие необходимые меры безопасности на месте происшествия.

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