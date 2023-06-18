https://news.day.az/society/1574422.html Сколько времени продлится нестабильная погода в Азербайджане?
Сколько времени продлится нестабильная погода в Азербайджане?
Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.
Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.
Она отметила, что в результате наступления атмосферного фронта с северо-запада, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая погода.
По словам Г.Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная погода продержится в регионах до полудня 21 июня, а в Баку и на Апшеронском полуострове-до утра 19 июня.
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