Сколько времени продлится нестабильная погода в Азербайджане?

Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.

Она отметила, что в результате наступления атмосферного фронта с северо-запада, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая погода.

По словам Г.Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная погода продержится в регионах до полудня 21 июня, а в Баку и на Апшеронском полуострове-до утра 19 июня.