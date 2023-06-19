https://news.day.az/society/1574432.html Авария на нефтепроводе в Азербайджане - ВИДЕО
Авария на нефтепроводе в Азербайджане - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об аварии в нефтепроводе на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в Министерстве чрезвычайных ситуаций, к работе были незамедлительно привлечены специалисты подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В ходе предварительной оценки инцидента было установлено, что на 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошла утечка в нефтепроводе.
В настоящее время в рамках мер безопасности в связи с утечкой нефти на территории несут дежурство силы Государственной противопожарной службы МЧС.
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