Авария на нефтепроводе в Азербайджане

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об аварии в нефтепроводе на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в Министерстве чрезвычайных ситуаций, к работе были незамедлительно привлечены специалисты подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе предварительной оценки инцидента было установлено, что на 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошла утечка в нефтепроводе.

В настоящее время в рамках мер безопасности в связи с утечкой нефти на территории несут дежурство силы Государственной противопожарной службы МЧС.