По каким критериям будут принимать на работу директоров и их замов?

При приеме на работу директоров и заместителей директоров школ будут учитываться сертификационные баллы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня сказал директор азербайджанского Института образования Руфат Азизов.

"В прошлом году успешно сдали сертификационные экзамены 80 процентов учителей из 11 тысяч участвовавших в сертификации. В будущем сертификационные баллы также будут использоваться при приеме на работу директоров и заместителей директоров школ", - сказал он.