https://news.day.az/society/1574584.html По каким критериям будут принимать на работу директоров и их замов?
По каким критериям будут принимать на работу директоров и их замов?
При приеме на работу директоров и заместителей директоров школ будут учитываться сертификационные баллы.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня сказал директор азербайджанского Института образования Руфат Азизов.
"В прошлом году успешно сдали сертификационные экзамены 80 процентов учителей из 11 тысяч участвовавших в сертификации. В будущем сертификационные баллы также будут использоваться при приеме на работу директоров и заместителей директоров школ", - сказал он.
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