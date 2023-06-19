Важная новость для учителей со стажем!

После утверждения решения о добровольном участии в сертификационном экзамене учителей в возрасте 60 лет и старше для них будет организован экзамен по специальному графику.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Центра Института образования Азербайджана Назакет Мехтиева.

Напомним, что завтра в сертификационном экзамене примут участие 8500 учителей азербайджанского языка и литературы и 19 500 учителей начальных классов.