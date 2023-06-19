https://news.day.az/society/1574590.html Важная новость для учителей со стажем!
Важная новость для учителей со стажем!
После утверждения решения о добровольном участии в сертификационном экзамене учителей в возрасте 60 лет и старше для них будет организован экзамен по специальному графику.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Центра Института образования Азербайджана Назакет Мехтиева.
Напомним, что завтра в сертификационном экзамене примут участие 8500 учителей азербайджанского языка и литературы и 19 500 учителей начальных классов.
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