В Азербайджане определен порядок ведения открытого реестра продуктов питания

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок ведения открытого реестра случаев, дающих основания считать пищевые продукты опасными".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, данный реестр не распространяется на случаи наличия явных признаков порчи, разложения, гниения пищевых продуктов, и ведется с целью сбора, обработки, поиска, анализа, передачи и информирования пользователей об обстоятельствах, дающих основание считать пищевые продукты опасными для жизни и здоровья людей, а также для защиты прав потребителей. Информация, содержащаяся в реестре, открыта для пользователей, ее использование и доступ к данным бесплатны. Реестр является собственностью Азербайджанской Республики, его ведение осуществляется за счет средств государственного бюджета страны. Иные неурегулированные настоящим Положением вопросы формирования, ведения и архивирования реестра, в том числе интеграции его в другие государственные информационные ресурсы и системы, через информационную систему "Электронное правительство", утверждены Указом Президента Азербайджана от 12 сентября 2018 года № 263 Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем".