Сколько новых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 случая заражения коронавирусом, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 599 человек вылечились, 10 281 - скончались, число активных больных составляет 16.

За последние сутки в стране проведены 346 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 637 355.