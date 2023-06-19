Усовершенствуются правила обеспечения продовольственной безопасности населения

Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в правила обеспечения продовольственной безопасности населения.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно данному постановлению, вносятся изменения в утверждение порядка отзыва, сбора, утилизации и уничтожения пищевых продуктов и кормов, не соответствующих требованиям закона Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности" и (или) представляющих опасность и в "Правила о порядке сбора, перевозки, хранения, обезвреживания или уничтожения товаров (продукции) физических и юридических лиц проверяющими органами в рамках проведения проверок и иных контрольных мероприятий", утвержденного решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 542 от 6 декабря 2017 года.

Процедуры отзыва, сбора, утилизации и уничтожения несоответствующих или опасных пищевых продуктов и кормов должны быть определены в соответствии с законом "О продовольственной безопасности".

Принятие такого постановления позволит предотвратить противоправные действия, направленные на охрану здоровья населения, нарушение прав потребителей, а также осуществлять мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности в соответствии с современными и международными требованиями и на основе усовершенствованных процедур.