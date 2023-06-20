Какова судьба вузов, не прошедших аккредитацию?

Если высшее учебное заведение признано "частично соответствующим" или "не соответствующим" по какому-либо направлению по одной трети требований Критериев аккредитации, через год в вузе проводится повторная аккредитационная оценка, продлевающая срок действия свидетельства об аккредитации на ближайшие два года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник в Агентстве Азербайджана по обеспечению качества в образовании (АОКО) в ответ на запрос Trend.

Процесс аккредитации в образовательных учреждениях регулируется в соответствии с "Правилами аккредитации образовательных учреждений", утвержденными Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 28 сентября 2010 года № 167.

Напомним, что результаты институциональной аккредитации Азербайджанского Технического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Азербайджанского государственного педагогического университета признаны "в основном соответствующими" сроком на следующие пять лет, а результаты институциональной аккредитации Сумгайытского государственного университета - "частично соответствующими" сроком действия действующего свидетельства об аккредитации на следующие два года.