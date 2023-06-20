Красный Крест раскрыл масштабы минной угрозы в Азербайджане

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на странице Международного комитета Красного Креста (МККК) в Facebook.

Было отмечено, что МККК совместно с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Аппаратом Уполномоченного по правам человека - Омбудсмена Азербайджанской Республики уделяет внимание повышению уровня поддержки жертвам мин и продвижению международных стандартов разминирования.