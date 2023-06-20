https://news.day.az/society/1574899.html Красный Крест раскрыл масштабы минной угрозы в Азербайджане - Тревожные цифры
Красный Крест раскрыл масштабы минной угрозы в Азербайджане - Тревожные цифры
За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на странице Международного комитета Красного Креста (МККК) в Facebook.
Было отмечено, что МККК совместно с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Аппаратом Уполномоченного по правам человека - Омбудсмена Азербайджанской Республики уделяет внимание повышению уровня поддержки жертвам мин и продвижению международных стандартов разминирования.
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