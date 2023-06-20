Задержаны участники иранской наркосети

В Наримановском районе Баку задержаны четыре человека, входившие в сеть иранских наркоторговцев по имени "Рза" и "Mилад".

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудниками Наримановского районного управления полиции были проведены очередные операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств. В ходе этих операций был задержан ранее судимый житель Баку Эльмар Мамишев. При обыске у него было обнаружено около 5 килограммов наркотических средств.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками управления, были задержаны и переданы следствию члены банды, организовавшей сбыт наркотических средств на территории Баку - Ниязи Гулиев, Назим Новрузов и Зия Закиров. В общей сложности у них было обнаружено 2 килограмма наркотических средств.

Задержанные сказали, что они приобрели наркотики через социальные сети у граждан Ирана по имени "Рза" и "Mилад" с целью дальнейшего сбыта.

В отношении задержанных в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела, расследование по данным делам продолжается.