Обновлена статистика заражений коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 1 человек вылечился, 1 - скончался, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 600 человек вылечились, 10 282 - скончались, число активных больных составляет 20 человек.

За последние сутки в стране проведены 1 131 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 638 486.