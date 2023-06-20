https://news.day.az/society/1574922.html Обновлена статистика заражений коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
Обновлена статистика заражений коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 1 человек вылечился, 1 - скончался, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 600 человек вылечились, 10 282 - скончались, число активных больных составляет 20 человек.
За последние сутки в стране проведены 1 131 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 638 486.
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