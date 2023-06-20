Важная новость для абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов, проведенных 3-4 июня 2023 года по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Day.Az во вторник в ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена, графическими изображениями "карты ответов" и "листа ответов", а также критериями оценки по каждому заданию открытого типа здесь.

Абитуриенты также могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в "Пропускном листе на экзамен", на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.