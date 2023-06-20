Почему были аннулированы результаты некоторых абитуриентов?

Из 34 440 абитуриентов (28 864 - по I группе специальностей, 5576 - по IV группе), подтвердивших заявку на участие во вступительном экзамене, 1 687 абитуриентов (1 458 - по I группе специальностей, 229 - по IV группе) не приняли участие в экзамене.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Было отмечено, что 8 абитуриентов, участвовавших в экзамене, были отстранены от участия за нарушение правил экзамена и их результаты были аннулированы.

Напомним, что ранее сегодня Государственный экзаменационный центр объявил результаты вступительных экзаменов, проведенных 3-4 июня 2023 года по I и IV группам специальностей.