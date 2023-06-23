https://news.day.az/society/1575902.html Недалеко от Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло возгорание автомобиля
Недалеко от Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло возгорание автомобиля
На привокзальной площади Международного аэропорта Гейдар Алиев вечером 23 июня произошло возгорание пассажирского автомобиля, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Огонь стал быстро распространяться и перешел на рядом стоящий автомобиль.
Благодаря оперативным действиям Противопожарной службы Главного управления авиационной безопасности при AZAL, огонь удалось потушить и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние машины.
По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.
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