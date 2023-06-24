Новый шаг в развитии инфраструктуры Карабаха - в планах строительство десятков автомобильных тоннелей

В проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющих важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, осуществляется строительство 39 автомобильных тоннелей общей протяженностью около 66 км.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша строятся 7 автомобильных туннелей общей протяженностью 12 690,6 метров.

Кроме того, на автомобильной дороге Худафарин-Губадлы-Лачин строятся 7 автомобильных тоннелей общей протяженностью 2 358 метров, на автомобильной дороге Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд - 3 автомобильных тоннеля общей протяженностью 12 032,79 метра, на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису - 5 автомобильных тоннелей общей протяженностью 25 926,97 метра, на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - 17 автомобильных тоннелей общей протяженностью 12 964,61 метра.