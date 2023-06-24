Продолжаются комплексные мониторинги в селе Сёюдлю

В целях изучения обращений граждан в сфере охраны окружающей среды и здоровья жителей села Сёюдлю Гедабейского района соответствующая комиссия продолжает комплексные мониторинги на территории.

Как сообщили Day.Az в субботу в комиссии, в настоящее время соответствующие структуры проводят оценку состояния окружающей среды, анализируют статистику и динамику заболеваний с точки зрения медицинского здоровья, проводят медицинское обследование. Проводятся исследования воды и почвы, качества атмосферного воздуха, изучается воздействие этих показателей на плодородие пастбищных земель и продуктивность в животноводческой сфере.

Результаты комплексных мониторингов будут проанализированы, соответствующие предложения будут представлены в Кабинет министров.