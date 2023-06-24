Организованы медицинские осмотры жителей села Сёюдлю

С целью изучения состояния здоровья населения села Сёюдлю Гядабейского района органами здравоохранения организованы медицинские осмотры жителей села.

Как сообщает Day.Az, медицинские осмотры местных жителей проводятся в медицинском центре Сёюдлю бригадой врачей Гядабейской районной центральной больницы в составе 16 человек. В состав медицинской бригады входят терапевты, кардиологи, педиатры, лор-врачи, хирурги, неврологи, психиатры, специалисты УЗИ.

На сегодняшний день каждый из 30 граждан, обратившихся за обследованием, прошел необходимые лабораторные и инструментальные обследования, особых патологий у них не обнаружено.