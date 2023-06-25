В МЧС рассказали о проделанной работе за прошедшие сутки

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки было осуществлено 69 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 3 человека, включая 1 ребенка.