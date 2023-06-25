В Сумгайыте найдены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности было установлено, что обнаруженные боеприпасы - это один корпус 85-мм артиллерийского снаряда OF-365 и один корпус 76-мм артиллерийского снаряда OF-350.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время осмотра территории обнаружено не было.