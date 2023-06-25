Землетрясение в Шекинском районе

В Шекинском районе произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканской службе сейсмологической службы.

Землетрясение магнитудой 3 произошло на территории района в 16:39 по местному времени в 12 км к северо-западу от Шекинской сейсмостанции.

Эпицентр залегал на глубине 16 км.

Толчки не ощущались.