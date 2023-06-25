https://news.day.az/society/1576453.html Землетрясение в Шекинском районе
Землетрясение в Шекинском районе
В Шекинском районе произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканской службе сейсмологической службы.
Землетрясение магнитудой 3 произошло на территории района в 16:39 по местному времени в 12 км к северо-западу от Шекинской сейсмостанции.
Эпицентр залегал на глубине 16 км.
Толчки не ощущались.
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