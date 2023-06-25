Изменения в порядке выплаты трудовых пенсий в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок назначения, перерасчета трудовых пенсий, перевода с одного вида трудовой пенсии на другой и её выплаты".

Как сообщает Day.Az, согласно изменению, переплаченная сумма трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии будет взыскана с трудового пенсионера за последние три года с даты обнаружения переплаты.

Данное решение применяется с 1 января 2023 года.

Отметим, что изменение в "Порядок назначения, перерасчета трудовых пенсий, перевода с одного вида трудовой пенсии на другой и её выплаты" было принято в целях обеспечения исполнения закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 793-VIQD о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".