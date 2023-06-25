В Лачин вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках "Большого возвращения" продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Лачин.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, 25 июня в Лачин прибыла очередная группа переселенцев.

Жители Лачина выразили благодарность Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации. Также жители Лачина почтили память наших шехидов.

Таким образом, в Лачине обеспечено постоянное проживание 70 семей, то есть 266 человек. Отметим, что переселенные семьи будут проживать в домах, в которых они жили до оккупации, их дома были восстановлены или реконструированы по указанию главы государства после освобождения наших земель от оккупации.