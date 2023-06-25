В Азербайджане утверждена сумма оплаты за парковку транспортных средств

Утверждена сумма оплаты за парковку транспортных средств.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Это решение распространяется на парковочные места на государственных автомагистралях. Решение вступает в силу через 30 дней с даты его опубликования.

Было отмечено, что размер платы за парковку транспортных средств определяется в соответствии с зонами, предусмотренными Приложением к постановлению.

Согласно части XV статьи 53 закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", плата за парковку транспортных средств на платных парковочных местах на срок до 15 минут не требуется. Оплата рассчитывается в полном объеме, если транспортное средство находится на стоянке более 15 минут. Плата за парковку транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям не взимается. В соответствии с "Формой индивидуальных парковочных талонов, а также порядком их выдачи", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 22 апреля 2019 года № 187, лица, которым выданы индивидуальные парковочные талоны, могут парковать транспортные средства на бесплатной основе только в определенных местах на территории парковки, указанной в талоне.