С 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям парковка автомобилей будет бесплатной.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в решении "Об утверждении "Суммы оплаты за парковку транспортных средств", принятом сегодня Кабинетом министров.

Согласно решению, на основании части XV статьи 53 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", за стоянку транспортных средств продолжительностью до 15 минут в зонах платной парковки оплата не требуется. Если транспортное средство находится на стоянке более 15 минут, то взимается полная стоимость парковки.

С 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям парковка автомобилей будет бесплатной.

В соответствии с "Формой индивидуальных парковочных талонов, а также Правилами их выдачи", утвержденными Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №187 от 22 апреля 2019 года, лица, которым выданы персональные парковочные талоны, имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства только в указанных парковочных местах, указанных в пропуске.