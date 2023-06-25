Парковка в городах и районах Азербайджана, за исключением трех городов, будет бесплатной.

Это отражено в постановлении "Об утверждении "Суммы платы за парковку транспортных средств", которое сегодня утвердил Кабинет министров Азербайджана, сообщает в воскресенье Day.Az.

Согласно постановлению, кроме Баку, Сумгайыта и Гянджи, парковка в других местах (городах и районах) будет бесплатной.

Помимо этого, не требуется оплата парковки транспортных средств во всех районах с 22:00 до 07:00, а также оплата парковки не требуется по воскресеньям.