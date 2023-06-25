Парковка в городах и районах Азербайджана, за исключением трех городов, будет бесплатной
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Парковка в городах и районах Азербайджана, за исключением трех городов, будет бесплатной.

Это отражено в постановлении "Об утверждении "Суммы платы за парковку транспортных средств", которое сегодня утвердил Кабинет министров Азербайджана, сообщает в воскресенье Day.Az.

Согласно постановлению, кроме Баку, Сумгайыта и Гянджи, парковка в других местах (городах и районах) будет бесплатной.

Помимо этого, не требуется оплата парковки транспортных средств во всех районах с 22:00 до 07:00, а также оплата парковки не требуется по воскресеньям.

Порядковый номер

Административно-территориальная единица

Зона

плата за 1 час

(в манатах, включая НДС)

1.

Город Баку

(За исключением территорий Государственного историко - архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала")

Центр

1,00

I

0,70

II

0,40

III

0,30

IV

бесплатно

2.

город Сумгайыт

Центр

0,40

I

0,20

II

бесплатно

3.

город Гянджа

Центр

0,40

I

0,20

II

бесплатно

4.

 Другие  

бесплатно