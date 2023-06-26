https://news.day.az/society/1576522.html В Азербайджане начинается нерабочая неделя
В Азербайджане начинается нерабочая неделя
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинаются 7 нерабочих дней в связи праздниками.
Как сообщает Day.Az, Кабинет Министров принял решение о переносе выходных и рабочих дней.
В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходные переносятся с 24 и 25 июня 2023 года на 27 и 30 июня 2023 года соответственно.
Таким образом, нерабочими днями считаются 26, 27, 28, 29 и 30 июня. При этом 1 и 2 июля приходятся на субботу и воскресенье. А первый рабочий день после праздничных каникул - 3 июля.
Отметим, 26 июня - День Вооруженных сил, 28, 29 июня - Гурбан байрамы.
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