https://news.day.az/society/1576605.html Военный марш в центре Баку - состоялся парад курсантов - ВИДЕО
Военный марш в центре Баку - состоялся парад курсантов - ВИДЕО
Сегодня Вооруженные силы Азербайджана отмечают свое 105-летие, сообщает в понедельник Day.Az.
По этому случаю на центральных улицах Баку в сопровождении военного оркестра состоялся парад курсантов военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
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