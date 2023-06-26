Военный марш в центре Баку
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Сегодня Вооруженные силы Азербайджана отмечают свое 105-летие, сообщает в понедельник Day.Az.

По этому случаю на центральных улицах Баку в сопровождении военного оркестра состоялся парад курсантов военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры: