Какой будет погода в Баку?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 30-34° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, и составит 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью - 65-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных и предгорных районах ожидаются дожди, местами интенсивные, возможны грозы, град, ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем - 21-26° тепла