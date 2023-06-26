https://news.day.az/society/1576685.html В Сумгайыте задержан вооруженный мужчина
В Сумгайыте задержан вооруженный мужчина
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Сумгайытского РУП задержали жителя пос. Иншаатчылар, ранее судимого Арастуна Зульфугарова.
При личном досмотре у него нашли героин, а также было установлено, что он прячет огнестрельное оружие. В одном из цехов в городе был найден и изъят пистолет марки Baykal с перебитым номером и 176 патронов. Проводится расследование.
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