В Сумгайыте задержан вооруженный мужчина

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Сумгайытского РУП задержали жителя пос. Иншаатчылар, ранее судимого Арастуна Зульфугарова.

При личном досмотре у него нашли героин, а также было установлено, что он прячет огнестрельное оружие. В одном из цехов в городе был найден и изъят пистолет марки Baykal с перебитым номером и 176 патронов. Проводится расследование.