Поножовщина на свадьбе в Хачмазе
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На свадьбе в Хачмазе произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, во время свадьбы в селе Чархы Бахышов Мурад Бахышали оглу (1970 г.р.) нанес ножевые ранения своему племяннику Байрамову Эльяру Джафар оглу (1993 г.р.).

По факту в следственном отделе Хачмазского РОП проводится расследование.

Сообщается, что в прошлом М.Бахышов имел судимость.