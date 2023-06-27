https://news.day.az/society/1576801.html Поножовщина на свадьбе в Хачмазе
Поножовщина на свадьбе в Хачмазе
На свадьбе в Хачмазе произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, во время свадьбы в селе Чархы Бахышов Мурад Бахышали оглу (1970 г.р.) нанес ножевые ранения своему племяннику Байрамову Эльяру Джафар оглу (1993 г.р.).
По факту в следственном отделе Хачмазского РОП проводится расследование.
Сообщается, что в прошлом М.Бахышов имел судимость.
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