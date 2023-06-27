https://news.day.az/society/1576829.html В Лерикском районе для жителей, чьи дома стали непригодными, установлены палатки - ФОТО
В Лерикском районе для жителей, чьи дома стали непригодными, установлены палатки - ФОТО
В Лерикском районе установлены палатки для граждан, чьи дома пришли в негодность.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Так, в министерство поступила информация о том, что дома, принадлежащие жителям села Хамармеще Лерикского района Рауфу Ахмедову Ракиф оглу и Оруджали Фатуллаеву Джамал оглу, пришли в непригодное для проживания состояние.
В связи с этим сотрудниками Южного регионального центра МЧС Лерикского района, были установлены временные палаточные дома для жителей села Р.Ахмедов и О.Фатуллаева.
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