Ливневые дожди с сильным градом нанесли ущерб ряду сел в этом районе

Около 11:00 на территорию Дашкесанского района обрушились проливные дожди, сопровождающиеся сильным градом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, стихийное бедствие повредило в городе Дашкесан большую часть подпорных стен, дорожную инфраструктуру, некоторые линии электропередачи и связи. Селевые потоки размыли фундаменты многих частных домов.

В селах Човдар, Астаф, Габагтепе, Эмирвар, Баян, Чанагчы, Гушчу, Алаханчаллы и Гарагуллар нанесен серьезный ущерб дорогам, частным домам и хозяйствам.

Мощный сель сошел на центральную улицу города Дашкесан. На некоторых дорогах в сельской местности из-за скопления грязи и падения крупных обломков скал остановлено движение транспорта.

В настоящее время исполнительной властью Дашкесанского района принимаются меры по устранению последствий стихии.