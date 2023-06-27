В национальном историко-художественном заповеднике обнаружен разложившийся труп
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Прокуратура Абшеронского района проводит расследование по факту обнаружения 26 июня разложившегося трупа в "Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике", расположенном на территории Гарадагского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.