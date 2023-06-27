https://news.day.az/society/1576888.html В национальном историко-художественном заповеднике обнаружен разложившийся труп
В национальном историко-художественном заповеднике обнаружен разложившийся труп
Прокуратура Абшеронского района проводит расследование по факту обнаружения 26 июня разложившегося трупа в "Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике", расположенном на территории Гарадагского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре