В Баку на территории школы вспыхнул пожар

В Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар.

Об этом Day.Az сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на участке с деревьями на территории средней школы №308 по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

К месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.