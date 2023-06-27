https://news.day.az/society/1576912.html В Баку на территории школы вспыхнул пожар
В Баку на территории школы вспыхнул пожар
В Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар.
Об этом Day.Az сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на участке с деревьями на территории средней школы №308 по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку.
К месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.
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