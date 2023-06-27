По окончании конференции MINEPS планируется принять Бакинскую декларацию

По окончании конференции VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) будет принята Бакинская декларация.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал на пресс-конференции министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, в рамках MINEPS VII.

Фарид Гайыбов отметил важность конференции MINEPS в качестве международного форума, способствующего развитию спорта, а также подчеркнул роль инициативы "Fit For Life" в стимулировании спорта в постпандемийный период. Он подчеркнул, что министерство молодёжи и спорта Азербайджана стремится создать здоровое общество и привлечь как можно больше людей всех возрастов к занятиям спортом.

26-29 июня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), на которой ожидается участие представителей до 150 стран. 26-27 июня прошел многосторонний форум в рамках данной конференции.