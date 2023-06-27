Как отмечали Гурбан байрамы в государстве Сефевидов

После образования государства Сефевидов (куда входил и Азербайджан) в 1501 году, религиозный праздник Курбан байрам (Ид аль-адха) не был отменен, и, можно сказать, что в связи с его проведением не было внесено никаких изменений. Курбан байрам продолжали считать одним из главных религиозных праздников, который отмечали все верующие шииты государства, в том числе и на территории Азербайджана.

По мусульманской традиции, курбаном именуется всё то, что приближает человека к Богу, а приношение животного в жертву впраздничный день подразумевает духовное обращение к Богу. Жертвоприношение для мусульманина являлось показателем преданности Богу и одним из самых важных действий для получения его благосклонности и одобрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в древности люди считали, что, принося жертвусверхъестественному, можно было добиться его благосклонности и одобрения. Они верили, что с помощью этого они смогут избавиться от опасностей и несчастных случаев.

Курбан байрам отмечался как официальный праздник указами сефевидских шахов.

Знаменитый историк, представитель придворной историографии иранской династии Сефевидов, при шахах Мухаммаде Худабенде и Аббасе I - Искендер-бек Мунши писал о празднике, который отмечали в 1016 году хиджры (1607/1608) по приказу шаха Аббаса: "На Гурбан байрамы, в воскресенье, Его Высочество хумаюн приказал плотникам выстроить дворец из дерева и колонн, за пределами диванхане. Проводились различные застолья. Генералы возвели шахский трон во главе собрания (меджлиса), чтобы шах мог сидеть на нем. Знатные вожди, улемы, эмиры, министры стояли перед дверью резиденции правителя и ожидали чести поцеловать его руки, поздравить его с праздником в этот счастливый день".

Как видно, полководцы и улемы во главе с самим шахом отмечали этот праздник вместе со всеми придворными.

Во время праздника на государственном уровне как в центре, так и на окраинах государства организовались большие застолья, а также ставились сцены с участием массовых представлений и музыкальных развлечений различного характера.

Находясь в Исфагане в 1624 году, русский купец Котов, следивший за мероприятиями, в присутствии шаха, по случаю Курбан байрама, оставил записи о том, как проходил праздник.

Он писал: "...Третий праздник празднуют в течение 10-ти дней - с первого числа нового лунного месяца сентября, как новую луну увидят. В эти десять дней выводят верблюда. Праздник называется "гурбан байрам". Говорят, что этот праздник возник в связи с желанием Ибрагима принести в жертву собственного сына Исрафила. Верблюда, покрытого коврами и украшенного цветами, в течение праздника водят по площадям, базарам, по всем улицам. Перед ним идут люди, играют на зурнах и бьют в бубны. А посторонние люди, женщины и дети щиплют с верблюда шерсть себе во спасение. Как подойдет десятое число, верблюда выводят из города в поле, перед ним несут украшенные копье и топор. Перед верблюдом, когда его ведут к месту жертвоприношения, идет большой полк исфаханцев, все они связаны друг с другом и все вопят во весь голос, как бешеные. А после этого полка идет другой - тебризцы, тоже связанные, и вопят тоже как бешеные. И все люди, идущие перед верблюдом, вопят. От смешения людского крика и конского топота становится страшно..."

Котов продолжает: "В поле, куда ведут верблюда, уже подготовлено место, расчищенное как гумно и политое водой. Когда выезжает сам шах, а с ним все ханы, султаны, приближенные, служивые люди и все мужчины с женами и с детьми, тогда выезжает и даруга, а по-нашему городовой боярин, ведающий в Исфахане разными делами: он судит и казнит виновных. Этот даруга был грузинским царевичем. За ним несут древко, на одном конце которого рогатина, а на другом копье, украшенное золотым яблоком, и украшенный топор. Верблюда на том подготовленном месте валят на землю, ноги у него связывают, на ноги и на голову ему садятся с ножами человек тридцать мясников. К верблюду подъезжают шах, его приближенные, послы и купцы других государств. Шах, сидя на коне, начинает говорить фатху, а по-нашему молитву, по окончании ее он махнет рукою даруге. Даруга подъедет на коне к верблюду, возьмет у копьеносца копье и с коня вонзит копье между ребрами верблюда, сам отъедет, а копье оставит в нем. После этого шах, все его приближенные, послы, купцы и весь народ быстро возвращаются обратно - конные скачут, а пешие бегут..."

Купец далее отмечает, что голову верблюда потом отрезают, рассекают тело на куски и несут ко дворцу шаха.

Котов отмечает: "Верблюжью голову сюда же привозят на лошади, и на каменном помосте перед шаховым балконом ее высоко поднимают на руках мужчины, потом опускают на землю, а сами вопят, и так поднимали и опускали голову раз пять..."

Далее, он описывает "побоище за верблюжью голову", а победивший полк преподносит голову животного шаху, и шах этот самый полк награждает.

"Таким образом празднуют три дня, ничего не делают, не торгуют, бьют в набаты, трубят в трубы, играют на зурнах, продают красные яйца, берут друг друга за руки, целуют руки друг у друга. А как пройдет неделя этого праздника, всю ночь бьют в набаты и в литавры, играют на зурнах, трубят в трубы до пяти часов дня," - пишет Котов.

Интересные сведения можно найти и в записях других путешественников.

Празднование наблюдал и голландский мореплаватель Ян Стрейс, побывавший в государстве Сефевидов в 1670-1672 годах.

Будучи в городе Казвине во время праздника, Стрейс писал: "... 9-го состоялся в городе Казвине праздник персов, который они называют байрам (Bairam) или Гурбан байрам (Bairam del Carban)... Обычно в жертву приносили верблюдицу. Три дня животное, украшенное цветами и зеленью водили по улицам, затем многолюдная процессия во главе с муллой, читающим тексты из Корана, отправлялись за город. По пути каждый старается оторвать клок шерсти с животного. Эту шерсть хранят как святыню и используют при трудных родах".

Далее Стрейс пишет, что за городом один из участвующих знатных господ закалывал верблюдицу, а простые люди с ножами и топорами разделывали животное и каждый брал себе кусок мяса. Некоторые это мясо засаливали и сохраняли в течение года как "большую святыню".

"Неповоротливые и ленивые или слабые и немощные довольствуются внутренностями, ногами и кровью, так что на месте жертвоприношения едва видны следы крови. Всю ночь до рассвета длится их праздник в играх и неумеренном обжорстве," - отмечал Стрейс.

Французский путешественник Ж.Шарден также перечисляя праздники в государстве Сефевидов, включает Гурбан байрам в число "торжественных праздников": "... соблюдают и торжественно празднуют они только три праздника: один из них отмечается в первый день после их поста (оруджа). Я знаю, что по окончании поста, они отмечают праздник, что и день Пасхи у христиан. Праздники жертвоприношения Ибрагима и мученичества сторонников Али на пути к религии являются уважаемыми праздниками".

Согласно источникам, во времена правления Сефевидов во время праздника Курбан байрамы проводились различные мероприятия, связанные с жертвенными животными, их забоем и т.д. Часто на таких мероприятиях жертвенное животное украшали и выводили, затем совершалась церемония жертвоприношения, демонстрировались театрализованные сценки, показывали свое мастерство канатоходцы и борцы, устраивались бои с быками и баранами, устраивались развлечения сопровождающиеся музыкой и танцами. Обычно в таких мероприятиях, которые сопровождались забоем верблюдов в столице страны, участвовал и сам шах, в отсутствие шаха его заменял престолонаследник. А в регионах эти функции выполняли губернаторы и влиятельные лица.

Как можно сделать вывод из записей Котова и Стрейса, люди сохраняли волосы, взятые у жертвенного верблюда как нечто священное. Согласно народным поверьям, люди считали, что то, что отнято у жертвы, принесенной в жертву, поможет им и может принести пользу.

Несмотря на серьезность отношения ислама (особенно шиитской ветви) к праздникам и негативное отношение к праздничным мероприятиям, исторические источники свидетельствуют о том, что в государстве Сефевидов Курбан байрам сопровождался многочисленными мероприятиями праздничного характера, в том числе различными играми и развлечениями, музыкой и танцами.