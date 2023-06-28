В Азербайджане отмечается праздник Гурбан

В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как сообщает Day.Az, в этом году праздник Гурбан отмечается 28 и 29 июня.

В фетве УМК говорится, что согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в соответствии с появлением полумесяца на горизонте в Азербайджане, праздник Гурбан байрамы придется на 10-е число месяца Зуль-хиджа - 28 июня по григорианскому календарю. В соответствии с шариатом, заколоть жертвенное животное можно в течение 3-х дней, начиная с этой даты.

Сегодня в мечетях будут совершены праздничные молитвы.

Обычно в жертву приносят баранов. Коз, коров и верблюдов также можно выбрать для жертвоприношения. Можно делить мясо на свое усмотрение. Обряд жертвоприношения должен проводиться в условиях чистоты и высокого уровня санитарии, в подходящих местах.

Согласно правилам шариата, жертвенное животное должно быть здоровым и пригодным для забоя. Больные, худые животные не считаются подходящими для жертвоприношения. Обычно забивают животных, достигших определенного возраста. Козы и овцы должны иметь возраст около года, быки и коровы - более одного или двух лет, верблюды - до пяти лет.

Прежде чем животное режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, произносят имя Аллаха и режут. Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.