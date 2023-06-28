В Баку столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

В Наримановском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в туннеле на проспекте Зии Буниятова.

Так, водитель грузовика марки "КамАЗ", перевозившего на прицепе железную трубу, потерял управление над рулем. В результате грузовик врезался в двигавшиеся в том же направлении грузовики марки "Мерседес" и "Газель".

Вышедший из-под контроля "КамАЗ" врезался в бетон на перекрестке в туннеле и выехал на встречную полосу.

В это время легковые автомобили Toyota, Range Rover и Hyundai врезались в грузовик.

В результате аварии водители "КамАЗа" и "Газели" получили тяжелые телесные повреждения и был госпитализированы.

На место были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы.

Для обеспечения безопасности ограничено движение по туннелю от проспекта Зии Буниятова в направлении 20 января.

Водителям было рекомендовано использовать альтернативные дороги.

В настоящее время ведутся работы по удалению с территории разбившихся большегрузных машин.