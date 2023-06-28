https://news.day.az/society/1576972.html Госдеп США поделился публикацией по случаю праздника Гурбан - ФОТО
Госдеп США поделился публикацией по случаю праздника Гурбан - ФОТО
Государственный департамент США поделился публикацией по случаю праздника Гурбан, передает Day.Az.
"Самые теплые пожелания в день благословенного и радостного праздника Гурбан. Пусть ваша жизнь в этот праздник и в течение всего года будет наполнена миром, счастьем и крепким здоровьем", - говорится в публикации Госдепа в Twitter.
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