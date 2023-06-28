Госдеп США поделился публикацией по случаю праздника Гурбан

Государственный департамент США поделился публикацией по случаю праздника Гурбан, передает Day.Az.

"Самые теплые пожелания в день благословенного и радостного праздника Гурбан. Пусть ваша жизнь в этот праздник и в течение всего года будет наполнена миром, счастьем и крепким здоровьем", - говорится в публикации Госдепа в Twitter.