https://news.day.az/society/1576989.html В Гейгеле мужчина избил соседа
В Гейгеле мужчина избил соседа
В городе Гейгель между соседями произошел конфликт.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован на улице Айдына Гаджиева.
Так, местный житель Турал Гусейнов избил своего соседа Афтандила Гурбанова металлическим предметом. Пострадавший был госпитализирован.
Отмечается, что причиной конфликта стало употребление А.Гурбановым нецензурных выражений в ходе разговора.
По данному факту ведется расследование.
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