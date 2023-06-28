Микаил Джаббаров поздравил азербайджанцев с Гурбан байрам

Передаем искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Гурбан байрамы.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

"В этот священный день, который является символом доброты и равенства, желаем вам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения", - говорится в публикации.