https://news.day.az/society/1577009.html Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего Азербайджанской армии
Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего Азербайджанской армии
В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики Бекирова Али Шукюр оглу в результате обстрела из огнестрельного оружия с вражеской стороны.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Минобороны.
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