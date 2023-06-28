Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего Азербайджанской армии

В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики Бекирова Али Шукюр оглу в результате обстрела из огнестрельного оружия с вражеской стороны.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Минобороны.

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