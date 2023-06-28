В Саатлы племянник ограбил своих родственников на полмиллиона - и просадил награбленное
В Саатлинский РОП поступила информация о краже крупной суммы денег и ювелирных изделий из частного жилого домов, расположенного на территории района.
Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранителями в связи с поступившей информацией, по подозрению в совершении указанного преступного деяния был задержан племянник потерпевшего, ранее судимый Эльвин Велиев.
В ходе проведенных расследований выяснилось, что в период с марта по июнь текущего года мужчина незаконно проникал в дом своих родственников, воспользовавшись тем, что они находились за пределами страны. Э.Велиев украл из сейфа 5 млн рублей (более 99 800 манатов - ред.), 128 800 долларов, 12 000 евро, 50 000 манатов, а также драгоценности на сумму 100 000 манатов. В общей сложности потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 490 000 манатов. Э.Велиев проиграл украденные деньги на сайтах букмекерских контор.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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