В Саатлы племянник ограбил своих родственников на полмиллиона

В Саатлинский РОП поступила информация о краже крупной суммы денег и ювелирных изделий из частного жилого домов, расположенного на территории района.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранителями в связи с поступившей информацией, по подозрению в совершении указанного преступного деяния был задержан племянник потерпевшего, ранее судимый Эльвин Велиев.

В ходе проведенных расследований выяснилось, что в период с марта по июнь текущего года мужчина незаконно проникал в дом своих родственников, воспользовавшись тем, что они находились за пределами страны. Э.Велиев украл из сейфа 5 млн рублей (более 99 800 манатов - ред.), 128 800 долларов, 12 000 евро, 50 000 манатов, а также драгоценности на сумму 100 000 манатов. В общей сложности потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 490 000 манатов. Э.Велиев проиграл украденные деньги на сайтах букмекерских контор.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.