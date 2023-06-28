Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 29 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление упадет с 757 мм рт.ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются временами дожди, возможны ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Местами восточный ветер периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20 ° тепла.