Сколько новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за прошедшие сутки?

В Азербайджане за 27 июня был выявлен один новый случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек выздоровели.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За предыдущие сутки от COVID-19 никто не скончался.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 831 939 человек, 10 282 - скончались, 821 629 - вылечились, 28 - продолжают лечение.

В стране проведен 7 642 901 тест на COVID-19 (за последние 24 часа - 299).