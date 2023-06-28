Последние данные о вакцинации от коронавируса

В Азербайджане за 27 июня от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) никто не вакцинировался.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день введены 13 966 983 дозы вакцины от COVID-19. При этом 5 412 124 человека получили первую дозу препарата, 4 884 095 - вторую, 3 404 475 - третью и большее количество доз, 266 289 - бустерную после позитивного результата.