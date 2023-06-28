Aзербайджанский ученый удостоен пожизненной премии Канадского института Фиелдса

Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор Центра Геймгольца в Мюнхене, первый азербайджанский ученый, получивший премию Гумбольдта, заслуженный деятель науки Азербайджана Масуд Эфендиев удостоен пожизненной премии функционирующего в Канаде Института Фиелдса по исследованиям в области математических наук.

Об этом сообщается в письме, адресованном азербайджанскому ученому от имени директора Института Фиелдса проф. д-ра. Кумара.

В письме говорится:

"Уважаемый профессор Эфендиев!

Мы очень рады приветствовать Вас в числе премиантов Института Фиелдса в знак уважения к участию в работе института. Ваши исследовательские достижения и заслуги перед обществом математиков служат примером для нашего общества и всех ученых-математиков в целом".

Институт Фиелдса учредил пожизненную премию, именуемую "Fields İnstitute Fellows", в 2002 году - в рамках своего 10-летнего юбилея. С 2002 года пожизненные премии ежегодно вручаются выдающимся ученым-исследователям за большие заслуги перед институтом Фмелдса и Союзом математиков Канады.

Отборочный комитет объявляет имена новых премиантов на проводимом в июне каждого года ежегодном общем собрании Института Фиелдса. В связи с пребыванием в Азербайджане Масуд Эфендиев участвовал в нынешнем заседании в онлайн-формате.

Отметим, что азербайджанский деятель науки является одним из немногих ученых-математиков мира, имеющих статус "Dean`s Distinguished Professor" (заслуженный профессор декана). Этот статус в США и Канаде, как правило, имеют лауреаты Нобелевской премии и всемирно известные ученые, добившиеся фундаментальных научных результатов в своих сферах.

В 2018 году Mасуд Эфендиев по приглашению Университета Торонто (UofT) и Института Фиелдса читал в статусе "Deans Distinguished Visiting Professor" в течение семестра (1 января - 30 июня 2018) на математическом факультете лекции по математической биологии. В этот период возглавлял совместный проект "Thematic Program on Emerging Challenges in Mathematical Biology" Университета Торонто (UofT) и Института Фиелдса. Данные вузы и научные центры обычно приглашают читать лекции лауреатов Нобелевской и Фелдской премий, находящихся в статусе "Deans Distinguished Visiting Professor".

Oн - первый азербайджанский ученый, удостоенный в 1990 году премии, учрежденной знаменитым Фондом Александра фон Гумбольдта. Эта премия вручается лишь иностранным ученым в возрасте до 40 лет.

Кроме того, азербайджанский деятель науки был удостоен в 2015 году премии "Alexander von Humboldt Fellowship for Experienced Researchers" (исследовательская стипендия Гумбольдта для опытных исследователей), предусмотренной для ученых, работающих на постоянной основе в германских университетах и научных центрах Фонда Александра фон Гумбольдта. Эта премия, как правило, вручается опытным ученым в возрасте от 55 лет. Кстати, лауреат Нобелевской премии 2021 года от Германии Бенжамин Лист также получил в свое время премию "Aleksandr fon Humboldt Fellowship for Experienced Researchers".

В настоящее время Масуд Эфендиев находится в статусе "James D. Murray Distinguished Professor", носящем имя Джеймса Д.Мюррея, считающегося основоположником математической биологии на Западе, и пока является первым ученым в мире, обладающим этим статусом, вызывающим чувство гордости. Данный статус был учрежден в 2019 году канадским Университетом Ватерлоо, считающимся одним из ведущих университетов мира.

Mасуд Эфендиев является первым и единственным азербайджанским ученым, приглашенным ректором университета, находящегося в городе Стамбул братской Турции, проф. Др.Эролом Озваром (в настоящее время является президентом Совета высшего образования (YÖK) в этот вуз в статусе "Rektor's Distinguished Visiting Professor". Oн читает талантливым студентам различных факультетов Университета Мармара цикл лекций по математической биологии и математической медицине.

Напомним, что азербайджанский математик, проживающий с 1991 года в Германии, родился 21 oктября 1953 года в Загатальском районе Азербайджана. Несмотря на постоянное проживание в Германии в течение 32 лет и работу в качестве профессора, остается гражданином Азеробайджана.

Первый выпускник, окончивший среднюю школу имени Шихали Гурбанова в городе Загатала с золотой медалью. После обучения в течение двух лет на механико-математическом факультете Aзербайджанского государственного университета (ныне БГУ) продолжил образование в Московском государственном университете имени М.Ломоносова. Поднявшись на ступень аспирантуры и докторантуры, успешно защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

В 1989 году был приглашен Мерилендским университетом США в Соединенные Штаты для проведения совместных научных исследований. После присуждения ему премии Гумбольдта продолжил научную деятельность в Германии. На сегодняшний день преподавал в Мюнхенском, Штутгартском, Берлинском университетах Германии, а также в большинстве ведущих университетов Японии, Европы, Канады и США.

Являясь членом редакционных советов десяти ведущих международных журналов, он одновременно - главный редактор журнала "Inteактор журналаrnational Journal of Biomathematics and Biostatistics". Автор 8 (восьми) книг, изданных в Японии, Германии, США, и Швейцарии на английском языке.

Книга ученого, увидевшая свет в 2023 году, посвящена 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Эта книга напечатана на английском языке в одном из самых престижных издательств мира - издательстве "Springer". Работа Mасуда Эфендиева вошла в историю, как первая и единственная книга в области фундаментальных наук в издательстве "Springer", посвященная 100-летнему юбилею великого лидера.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 aпреля 2022 года Масуд Эфендиев за достижения в области науки и заслуги в развитии азербайджанской диаспоры был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки".

Государственный комитет по работе с даспорой поздравляет нашего известного соотечественника с очередным успехом, желает ему здоровья, долгих лет жизни и постоянных больших достижений в науке.