Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 8 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 942 человека. Из них излечились и выздоровели 821 637 человек, умерли - 10 282, в настоящее время число активных больных составляет - 23.